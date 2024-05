Wellington "sérieusement inquiet" des agissements croissants de la Chine dans le Pacifique

Les navires de police, de recherche et militaires chinois sont de plus en plus présents dans la région, suscitant une lutte d'influence avec les Etats-Unis et des inquiétudes quant au fait que la zone Asie-Pacifique, déchirée par la violence pendant la Seconde Guerre mondiale, devienne à nouveau le théâtre d'une bataille entre puissances.

"Nous ne voulons pas assister à des développements qui déstabilisent les institutions et les accords qui ont longtemps étayé la sécurité de notre région", a déclaré M. Peters lors du Conseil Nouvelle-Zélande-Chine à Auckland.

La Chine est le premier marché d'exportation de la Nouvelle-Zélande et un client majeur pour ses produits laitiers, sa viande et d'autres marchandises.