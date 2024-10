X échappe aux règles de concurrence renforcées de l'UE

Le réseau social X n'est pas concerné pour l'instant par les règles de concurrence plus strictes imposées par une nouvelle législation de l'UE à une poignée de géants de la tech, a annoncé mercredi la Commission européenne.

Le règlement sur les marchés numériques (DMA) vise à surveiller et endiguer les abus de position dominante pour mieux protéger l'émergence et la croissance de start-up en Europe et améliorer le choix offert aux utilisateurs.