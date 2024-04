X (ex-Twitter) donne des coches bleues gratuites aux comptes "influents"

Avant le rachat du réseau social par le patron de Tesla et SpaceX, la coche bleue était gratuite mais réservée aux comptes notoires. Elle permettait ainsi d'authentifier les comptes de personnalités politiques et médiatiques, d'institutions et de journalistes.

Elon Musk, considérant ce système comme injuste pour les utilisateurs non célèbres, a rendu les coches bleues accessibles à tous, mais payantes (via des abonnements), privant ainsi des milliers de comptes de cet attribut.

Elon Musk avait indiqué la semaine dernière qu'"à l'avenir, tous les comptes X ayant plus de 2.500 abonnés authentifiés bénéficieront gratuitement des fonctionnalités Premium et les comptes ayant plus de 5.000 abonnés bénéficieront gratuitement des fonctionnalités Premium+".

Depuis fin 2023, les utilisateurs de X ont le choix entre trois formules: Basic, Premium et Premium+, respectivement à 3, 8 et 16 dollars par mois. L'option la moins chère inclut les outils d'édition de base, et l'authentification à deux facteurs.

Premium comporte en outre l'accès aux outils pour les créateurs (qui permettent d'être rémunérés), la fameuse coche bleue et un accès à Grok, le chatbot d'intelligence artificielle de X. Les abonnés à Premium+ ne voient plus de publicités et leurs messages ont plus de chances d'être lus.