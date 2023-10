X : les posts corrigés par la communauté ne seront plus monétisés, annonce Musk

Accusé de favoriser la désinformation sur son réseau social X (ex-Twitter), Elon Musk a annoncé dimanche soir que les messages corrigés par la communauté ne pourront plus bénéficier du système de monétisation qui récompense les contenus les plus viraux.

Depuis fin avril, Elon Musk permet aux utilisateurs de proposer des abonnements payants, avec des contenus réservés. Et depuis cet été, X permet aux internautes de commenter ou préciser des messages douteux en postant des "notes de la communauté".

Pour prévenir un potentiel effet pervers de sa nouvelle stratégie, Elon Musk a enchaîné dans un second message : "Il est important de noter que toute tentative d'utiliser les notes de la communauté comme une arme pour démonétiser des gens sera aussitôt mise en évidence, parce que tout le code et les données sont en source ouverte". Autrement dit, son système saura repérer les corrections non légitimes.

Elon Musk est accusé depuis des mois de laisser les fausses informations envahir le réseau, en particulier depuis qu'il a réduit drastiquement les équipes de modération et rendu payante la coche bleue de "certification", auparavant réservée aux utilisateurs vérifiés. Ces utilisateurs payants voient leurs messages mis en avant par l'algorithme.