Xi Jinping appelle à "résister aux ingérences extérieures" lors d'un sommet en Asie

"Le monde se trouve à nouveau à un carrefour", a-t-il ajouté, et "il est extrêmement important que l'OCS se place du côté de l'équité et de la justice".

"Nous devons nous unir pour résister aux ingérences extérieures, nous soutenir fermement les uns les autres, nous soucier de nos préoccupations mutuelles, gérer les différends internes en faisant de la paix notre priorité", a-t-il déclaré face aux représentants des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui incluent notamment l'Inde, l'Iran et la Russie.

Le dirigeant chinois a aussi appelé à "préserver le droit au développement", "promouvoir conjointement l'innovation technologique" et "maintenir la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement", plaidant pour "la réalisation d'objectifs de développement communs".

Xi Jinping est arrivé mardi au Kazakhstan pour une visite d'État et pour assister à ce sommet régional, au moment où la Chine intensifie ses efforts diplomatiques en Asie centrale.

Les membres permanents de l'OCS sont le Kazakhstan, l'Inde, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et, depuis l'an dernier, l'Iran. Ils représentent au total la moitié de la population mondiale.

Jeudi, l'organisation a accueilli un 10e membre, le Bélarus.