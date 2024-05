Xi Jinping en Serbie pour raffermir les liens de la Chine avec un pays ami

Le président chinois Xi Jinping doit s'entretenir mercredi avec son homologue serbe Aleksandar Vucic à Belgrade, lors d'une visite d'Etat au cours de laquelle Pékin souhaite approfondir ses liens économiques et politiques avec ce pays européen ami.

La Chine a investi des milliards d'euros en Serbie et dans les Balkans, notamment dans les secteurs minier et manufacturier. Signe de la solidité des relations, Pékin et Belgrade ont signé l'an passé un accord de libre-échange.