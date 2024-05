Xi Jinping reçoit des dirigeants arabes pour chercher une "voix commune" sur Gaza

Ce forum Chine-pays arabes, auquel participent les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi, emirati cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane et tunisien Kais Saied, est destiné à raffermir les liens diplomatiques et économiques avec le Moyen-Orient, une région où l'influence du géant asiatique grandit.

Le président chinois Xi Jinping reçoit jeudi plusieurs dirigeants et diplomates arabes lors d'un forum à Pékin, en quête d'une "voix commune sino-arabe" sur le conflit à Gaza.

La Chine entretient de bonnes relations avec Israël mais soutient depuis des décennies la cause palestinienne et milite pour une solution à deux Etats.

La guerre a éclaté après une attaque sans précédent menée le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza par des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a entraîné la mort de plus de 1.189 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte réalisé par l'AFP à partir des derniers chiffres officiels disponibles.

Le sujet principal sera le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, où le bilan mercredi s'élevait à 36.171 morts, en majorité des civils, et entraîné une crise humanitaire majeure dans le territoire palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Lors d'une rencontre mercredi avec le président Sissi, Xi Jinping a déclaré que la Chine était "profondément attristée" par la situation humanitaire "extrêmement grave" à Gaza.

"La priorité absolue désormais est qu'un cessez-le-feu immédiat soit mis en place, afin d'éviter que le conflit ne s'étende, n'ait un impact sur la paix et la stabilité régionales et pour prévenir une crise humanitaire encore plus grave", a-t-il souligné.

- "Règlement rapide" -