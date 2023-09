Xi Jinping va accueillir Bachar al- Assad à l'ouverture des Jeux asiatiques

Le président Xi "assistera à la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux asiatiques à Hangzhou les 22 et 23 septembre et organisera un banquet de bienvenue et des activités bilatérales pour les dirigeants étrangers en visite en Chine", a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV.

Parmi les invités étrangers présents figureront le président Assad, pour sa première visite en Chine depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, ainsi que des dirigeants de pays alliés, dont le Cambodge, le Koweït et le Népal, a indiqué CCTV.