Xi salue une économie "résiliente" et évoque une Chine "sûrement réunifiée" pour le Nouvel An

L'économie chinoise est "plus résiliente et plus dynamique que précédemment", a estimé dimanche le président Xi Jinping dans un discours du Nouvel An qui a été aussi l'occasion d'affirmer que la Chine sera "sûrement réunifiée".

Au cours de l'année 2023, l'économie du pays a maîtrisé la tempête, a affirmé le chef d'Etat saluant l'émergence d'industries comme celle du des véhicules électriques, des batteries au lithium ou des panneaux solaires, lors de ce discours retransmis sur la chaîne officielle CCTV.