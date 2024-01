Xi se dit prêt à travailler avec Washington pour des relations stables

Pékin et Washington doivent "mettre en oeuvre des actions concrètes pour promouvoir le développement stable, sain et durable des relations entre la Chine et les Etats-Unis", a déclaré M. Xi.

Le numéro un chinois a souligné qu'il est "prêt à travailler avec le président Biden pour continuer à faire avancer les relations sino-américaines, en faire bénéficier la Chine et les Etats-Unis ainsi que leurs peuples, et promouvoir la paix et le développement dans le monde", a indiqué le diffuseur d'Etat CCTV.