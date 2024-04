Y a-t-il de la vie sur une lune de Jupiter? La Nasa dévoile sa sonde pour le découvrir

La sonde Clipper, d'une valeur de cinq milliards de dollars, doit partir en octobre à bord d'une fusée Falcon Heavy de Space X à destination d'Europe, l'une des dizaines de lunes de Jupiter, la plus grande planète du système solaire.

L'appareil voyagera pendant plus de cinq ans et passera notamment par Mars avant, si tout se passe comme prévu, d'entrer en orbite autour de Jupiter et Europe en 2031.

"L'une des questions fondamentales que la Nasa veut comprendre est, +sommes-nous seuls dans le cosmos?+", explique à l'AFP Bob Pappalardo, scientifique de la mission.

Si une preuve de vie était découverte, "ce serait (une avancée) énorme pour comprendre à quel point la vie est répandue dans l'univers", ajoute-t-il.