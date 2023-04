Yémen: libération de 104 prisonniers après l'échange de centaines de détenus

"Nous saluons cette initiative et sommes heureux de voir que les considérations humanitaires sont prises en compte dans le but de réunir les familles", a-t-elle dit.

C'est le plus important depuis la libération de plus de 1.000 prisonniers en octobre 2020, et il s'inscrit dans un contexte d'espoirs de paix grandissants dans un conflit qui a plongé le Yémen dans une profonde crise humanitaire, fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, selon l'ONU.

La porte-parole a précisé que le CICR assurait le transport aérien et le soutien logistique, et organisait des entretiens avec les détenus libérés.

Le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a confirmé ces nouvelles libérations, soulignant qu'elles "complétaient" l'échange de prisonniers.