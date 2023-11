YouTube veut limiter le visionnage de vidéos sur les idéaux corporels par des ados

Les vidéos "qui comparent des caractéristiques physiques et en idéalisent certaines par rapport à d'autres, qui idéalisent des niveaux de forme physique ou des poids corporels spécifiques" ne seront ainsi plus suggérées aux adolescents de façon répétée, d'abord aux Etats-Unis puis dans d'autres pays l'année prochaine, a indiqué un communiqué du service de Google.

"Les adolescents sont plus susceptibles que les adultes de se forger une image négative d'eux-mêmes lorsqu'ils voient des messages répétés sur les normes idéales dans les contenus qu'ils consomment en ligne", a reconnu James Beser, un des responsables de la plateforme.

La semaine dernière, plus de quarante Etats américains ont lancé des poursuites contre Meta, accusant ses applications Facebook et Instagram de nuire à la "santé mentale et physique de la jeunesse".

Selon les procureurs généraux, le géant des réseaux sociaux attire et retient l'attention des plus jeunes avec des fonctionnalités addictives (comme les vidéos courtes à faire défiler sans voir le temps qui passe), en sachant que les contenus et l'usage prolongé de ces applications causent des "dommages considérables" à leur santé.