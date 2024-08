Yunus rend hommage aux héros de l'indépendance bangladaise

Economiste de 84 ans, Muhammad Yunus a prêté serment jeudi quelques heures après son retour au Bangladesh, parlant d'un "jour glorieux" et d'une "deuxième indépendance" pour le pays.

Aux côtés de leaders étudiants et de représentants de la société civile, membres du nouveau gouvernement chargé de conduire les réformes démocratiques, M. Yunus a déposé une gerbe aux couleurs du drapeau national, rouge et vert.

Il doit mener "un processus démocratique" vers des élections libres, après les 15 années de pouvoir de plus en plus autoritaire de Sheikh Hasina, 76 ans, qui a démissionné et fui lundi vers l'Inde.

Son fils, Sajeeb Wazed Joy, a assuré au quotidien The Times of India que sa mère "reviendra au Bangladesh quand le gouvernement intérimaire décidera d'organiser une élection".

La transition politique incarnée par M. Yunus a été saluée. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui a adressé immédiatement ses "meilleurs vœux", soulignant que l'Inde restait "déterminée à travailler (...) à la paix, à la sécurité" avec son voisin.