Yuzu, saké, matcha: un Japonais séduit la Belgique avec ses ganaches

"Quand je rentre au Japon et que je parle de la Belgique, on me dit +Ah, le chocolat!+"

Originaire de Nara, à côté d'Osaka, Yasushi Sasaki est arrivé en Belgique à l'âge de 19 ans, sans parler un mot de français. Et sans avoir avoir la moindre idée de la direction que prendrait sa vie.