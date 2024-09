Zelensky devant l'ONU pour plaider la poursuite du soutien à l'Ukraine

"La Russie ne peut qu'être contrainte à la paix et c'est exactement ce qu'il faut faire: contraindre la Russie à la paix", a-t-il dit, conscient qu'après plus de deux ans et demi de guerre, le soutien à son pays pourrait s'essouffler.

En particulier aux Etats-Unis où une victoire éventuelle de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre face à la vice-présidente démocrate Kamala Harris pourrait signaler un changement de politique à Washington.

Jusqu'à présent, les Etats-Unis ont mené une vaste coalition de soutien militaire et financier à l'Ukraine.

Le président ukrainien, qui se trouve depuis dimanche soir aux Etats-Unis, doit également présenter jeudi à son homologue américain Joe Biden et au Congrès à Washington les détails de son "plan de la victoire" visant à mettre fin à l'invasion russe de son pays, commencée en février 2022.