Zelensky reçoit le soutien de Biden et Harris, avant de rencontrer Trump

SAUL LOEB

Volodymyr Zelensky, qui a récolté jeudi à Washington une nouvelle enveloppe d'aide de Joe Biden et le soutien de Kamala Harris, aura vendredi une rencontre bien plus délicate avec Donald Trump, très critique sur l'aide américaine massive à l'Ukraine.

"Comme vous le savez, Zelensky a réclamé de me rencontrer. Je vais le rencontrer demain matin vers 9h45 à la Trump Tower", à New York, a annoncé jeudi l'ancien président et candidat républicain à la Maison Blanche.