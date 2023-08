Zimbabwe: Le président salue une "démocratie mature" malgré une réélection contestée

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est félicité dimanche de rester à la tête d'une "démocratie mature" et d'une "nation indépendante et souveraine", au lendemain de l'annonce de sa réélection à l'issue d'un scrutin contesté et aux nombreux dysfonctionnements.

"Nous avons démontré que nous sommes une démocratie mature", a affirmé le chef d'Etat de 80 ans, reconduit pour un second mandat, dans un discours prononcé au palais présidentiel, dans la capitale Harare.