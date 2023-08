Zimbabwe: Nelson Chamisa, le "jeune" pasteur qui veut créer la surprise

Militant depuis des décennies, le chef de l'opposition au Zimbabwe et prétendant à la fonction suprême Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, se fait encore appeler "le jeune homme".

Il permet aussi d'éviter de prononcer son nom en public, dans un pays où la Zanu-PF, au pouvoir depuis l'indépendance, impose depuis des mois une répression sans nuances de la dissidence.

Le Zimbabwe, riche en or et minéraux, ressemble de plus en plus à une "dictature", a affirmé à l'AFP M. Chamisa en début d'année, à la tête de la Coalition des citoyens pour le changement (CCC).

Ses chances de l'emporter semblent infimes. Les meetings du "Triple C" ont été interdits, certains de ses élus arrêtés et jetés en prison, et les craintes de fraude sont répandues.