"C’est liberticide": l'accès aux recyparcs du Brabant wallon est maintenant restreint, les habitants sont mécontents

Les nouvelles règles imposées par l’INBW (Intercommunale du Brabant wallon) restreignent l’accès aux parcs à conteneurs.

Chaque habitant dispose maintenant de 12 points par an, ce qui correspond à environ six visites gratuites. Au-delà, un paiement est exigé. De plus, les usagers doivent désormais présenter leur carte d’identité, et les non-résidents doivent s’acquitter d’un droit d’entrée.

Ces restrictions suscitent des critiques. "Le système de points est vu comme contraignant", explique Steve De Wevere, bourgmestre de Court-Saint-Étienne. Avant d’ajouter : "Les gens ont l’impression qu’ils ne peuvent plus se rendre au recyparc quand ils veulent et que c’est liberticide".