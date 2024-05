200.000 personnes se sont réunies à la Brussels Pride ce week-end

Samedi après-midi, la police avait estimé le nombre de manifestants à environ 60.000. Le thème de la Pride de cette année était "Safe Everyday Everywhere", autrement dit "En sécurité partout", et promeut une société où chacun, quelle que soit son orientation ou son origine, peut se sentir libre.

D'après la police, aucun incident significatif n'a eu lieu durant la journée. Bruxelles bénéficie d'un esprit de liberté soutenu par une législation non discriminante, souligne Visit.Brussels, et peut se targuer d'être la capitale du 2e pays le plus "LGBTQIA+-friendly" d'Europe, selon le classement 2023 de ILGA-Europe, l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées.