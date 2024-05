Annemie Schaus élue rectrice de l'ULB pour un second mandat

L'élection rectorale de l'ULB s'est déroulée ces mercredi 15 et jeudi 16 mai. L'ensemble de la communauté universitaire était invité à participer au scrutin pour la première fois dans l'histoire de l'université. Le quorum de participation requis dans chaque corps (académique, scientifique, étudiant et personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé) a été atteint et le nombre de votes favorables s'élève à 79%.