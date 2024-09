Avec "Renature Time!", Bruxelles Environnement invite à célébrer l'automne et la nature

Plus d'une centaine d'activités gratuites seront proposées aux Bruxellois et Bruxelloises durant le mois d'octobre afin de "redécouvrir la nature de manière ludique et agir en faveur de l'environnement", annonce vendredi Bruxelles Environnement. L'imminence de l'automne constitue un "moment parfait pour jardiner et réaliser des aménagements favorables à la biodiversité", avance l'administration bruxelloise.