Beliris fête, ce week-end, ses 30 ans d'action dans la Région de Bruxelles-Capitale

Beliris, l'organe de coopération entre le fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale pour les projets de construction, de rénovation et de restauration du patrimoine de la capitale, fête ses 30 ans ce week-end. Concerts, animations, jeux et activités sportives en tous genres vont égayer les six zones (Canal, Centre, Couronne, Josaphat, Jourdan, Heyvaert) qui entourent les réalisations-clés de l'institution.

Parmi les projets réalisés ou en cours figurent notamment le Métro 3, la gare multimodale Schuman, le pont Suzan Daniel, la restauration et le réaménagement des parcs Léopold, Josaphat et du Wolvendael, la rénovation actuelle du parc de Forest et du parc Allée du Kaai, les travaux de rénovation des piscines Nereus, Louis Namèche et Neptunium et, actuellement, de la piscine d'Ixelles. Ce samedi vont encore être inaugurés un escalier de liaison entre les quartiers Sceptre et Gray à Ixelles, et une fresque au stade du Crossing à Schaerbeek.