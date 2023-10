Bernie Sanders à Bozar devant 2.000 personnes pour présenter son dernier livre

Figure emblématique de la gauche américaine, le sénateur Bernie Sanders était à Bruxelles mardi soir le temps d'une conférence à Bozar, pour parler de son livre, récemment paru, "It's OK to be angry at capitalism" ("Nous pouvons être en colère contre le capitalisme").

C'est dans une salle Henri le Boeuf comble et sous les applaudissements de près de 2.000 personnes que Bernie Sanders a fait son entrée mardi soir à 20h30. Animée par le rédacteur en chef du site d'information néerlandophone Apache, Karl van den Broeck, la discussion était l'occasion pour le public d'entendre Sanders parler de son dernier ouvrage, pendant près de deux heures.

Dans "It's OK to be angry at capitalism", le sénateur indépendant du Vermont, et ancien candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2020, plaide pour une refonte en profondeur de l'économie et de la politique. Il y tire le constat que le "capitalisme illimité" est responsable d'une inégalité des revenus et des richesses "sans précédent", "sape la démocratie" et "détruit la planète".