Bonne nouvelle: le tunnel Rogier rouvre à la circulation

Lundi, vers midi, une voiture a pris feu dans le tunnel, de façon accidentelle. L'incident n'a pas fait de blessé mais a entraîné la fermeture du tunnel dans les deux sens de circulation.

L'infrastructure a subi quelques dégâts en raison des flammes et du dégagement de fumées. Bruxelles Mobilité a entretemps analysé les dégâts et a contrôlé la sécurité du tunnel. "Nous avons testé tous les systèmes de sécurité et ils sont en ordre de marche", précise Steven Fierens, porte-parole de Bruxelles Mobilité.