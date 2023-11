"Brussels by Lights" illuminera les rues de la capitale jusqu'à la fin de l'année

Bruxelles est ornée de ses traditionnelles illuminations de fin d'année depuis mercredi soir, et le sera jusqu'au 31 décembre. Tous les jours, de 13h00 à 1h00 du matin, la Ville de Bruxelles a décidé de valoriser, une fois de plus, ses différents quartiers commerçants avec l'événement "Brussels By Lights". Cette année, le public aura l'occasion de découvrir des nouveautés, dont un parcours interactif de "géocaching".

L'ambiance féérique propre aux festivités de fin d'année a pris ses quartiers dans le centre de Bruxelles. "Les boulevards centraux sont notamment rehaussés de nouvelles suspensions lumineuses simulant des feux d'artifice, tandis que Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek ont été aménagés pour accueillir de nouvelles décorations lumineuses", a informé la Ville de Bruxelles dans un communiqué. "Une belle occasion de valoriser la personnalité de ces quartiers et de les rendre encore plus attractifs", s'est réjoui Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques, de l'Emploi, de la Simplification administrative et de la Smart City.

Au total, près de 21 km de motifs lumineux et 10,5 km de guirlandes ont été déployés dans la capitale.