Bruxelles: la pénurie de profs dans les écoles néerlandophones a diminué de 20 pc

Interrogé par des députés Groen, N-VA, one.brussels/Vooruit et Vlaams Belang, le ministre a dit avoir constaté "une diminution claire" de la pénurie observée.

Dans toutes les écoles primaires et secondaires néerlandophones de Bruxelles, il y a actuellement 242,6 postes vacants et 182,6 enseignants absents de longue durée, contre respectivement 306,9 et 216,5 en avril 2022.