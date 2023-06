Bruxelles Mobilité veut inciter les expatriés à utiliser le vélo en ville

Bruxelles Mobilité veut ainsi inciter plus de personnes à utiliser le vélo et vise pour ce faire la communauté d'expatriés de la région Bruxelles-Capitale, la plus grande d'Europe avec quelque 220.000 personnes, soit 20 % de la population bruxelloise. Les ambassadeurs qui prennent part à la campagne viennent des quatre coins du monde et veulent, par le biais de cette série de vidéos, inciter les Bruxellois à explorer la ville à vélo, précise le communiqué.

La région compte actuellement 513 kilomètres d'aménagements cyclables marqués ou séparés, dédiés aux vélos ou partagés avec des piétons, presque deux fois plus qu'il y a dix ans, indique Bruxelles Mobilité.