Bruxelles: un feu de toiture provoque des embouteillages dans le centre

"Les employés présents ont été évacués. C'est le revêtement extérieur et l'isolation de la cage d'ascenseur qui brûlaient", a précise le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. "Le feu est éteint et les dégâts sont limités à l'extérieur du bâtiment. Des travaux d'imperméabilisation étaient en cours, mais on ne sait pas encore si ces travaux sont à l'origine de l'incident."