"Chaque jour compte" pour libérer les otages, selon le père d'un Israélien retenu à Gaza

Tamir Nimrodi, un soldat de 19 ans, a été capturé par le Hamas dans sa base militaire près du point de passage d'Erez (nord de la bande de Gaza) le 7 octobre 2023. Depuis lors, sa famille n'a plus de nouvelles de lui. "Sur une vidéo, on peut voir qu'il a été capturé debout sur ses pieds. Je pense donc qu'il est toujours vivant", note toutefois Alon Nimrodi.

Ce dernier était agent immobilier avant que sa vie ne bascule il y a un an. Depuis, il a arrêté de travailler pour porter son message et demander la libération de son fils. "Je suis extrêmement préoccupé pour Tamir et les autres otages. Leurs conditions de vie sont en train de se détériorer, chaque jour compte pour leur libération", martèle-t-il.