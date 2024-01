Contrôle inopiné dans une galerie commerçante bruxelloise, 13 commerces fermés

Un contrôle non annoncé et multidisciplinaire portant sur le respect de la réglementation sociale et fiscale a été effectué samedi dans une galerie commerçante de la Porte de Namur à Ixelles, indique un communiqué de l'Auditorat du travail de Bruxelles.

Quatorze commerces ont été inspectés, dont treize ont été fermés, plusieurs infractions en matière de main-d'œuvre étrangère non déclarée, de travail non déclaré et d'emploi à temps partiel ayant été constatées.

Le contrôle a été réalisé par plusieurs inspections sociales, à savoir l'Inspection régionale de l'Emploi et les Inspections de l'ONSS et de l'INASTI, et l'Inspection des Finances, avec l'appui de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles et la police fédérale. Un magistrat de l'auditorat du travail est également descendu sur les lieux et a participé au contrôle.