Coup d'envoi du Boterhammen in het Park au Parc royal de Bruxelles

Les évènements musicaux Boterhammen In Het Park et Feeërieën retrouvent le Parc royal de Bruxelles dès ce lundi et jusqu'au vendredi, après des éditions bousculées notamment par la pandémie. Comme chaque année, des célébrités néerlandophones sont à l'affiche de ces deux festivals d'été gratuits, organisés par l'Ancienne Belgique.