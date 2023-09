Création d'un commissariat de police, consommation d'alcool interdite: Alexander De Croo annonce un plan d’action à la gare de Bruxelles-Midi

Les pouvoirs publics fédéraux, régionaux et communaux concernés se sont accordés jeudi sur un plan de 22 actions en vue d'améliorer à court et à moyen terme la sécurité et la propreté dans la gare du Midi.

Sont notamment prévus l'installation d'un commissariat de police dans la gare ou à sa proximité immédiate et l'interdiction de consommation d'alcool. Vingt autres actions sont en vue en matière de lutte contre la criminalité, contre le sans abrisme, la dépendance et la malpropreté; et d'amélioration de l'infrastructure sous le prisme de la sécurité.