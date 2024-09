Davantage de métros et de trams pour rejoindre la messe présidée par le pape dimanche

La Stib renforcera les fréquences de plusieurs de ses lignes de métros et de trams à l'occasion de la visite du pape François à Bruxelles ces samedi et dimanche, indique-t-elle mardi. La société des transports publics bruxellois mettra ainsi en place davantage de métros et de trams vers le Stade Roi Baudouin dimanche pour la messe présidée par le souverain pontife.