Début des travaux d'excavation du quai Léon Monnoyer en vue d'une réouverture partielle

Le quai Monnoyer, cet axe longeant le canal de Bruxelles, est fermé depuis début janvier en raison d'un affaissement de voirie. Les travaux d'excavation ont toutefois commencé, ont annoncé vendredi Bruxelles Mobilité, le Port de Bruxelles et le gestionnaire de réseau à haute tension belge Elia. Ce chantier permettra d'évaluer les causes de l'effondrement de voirie dans le but de rétablir, au moins partiellement, la circulation.