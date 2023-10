Des centaines de personnes manifestent à Saint-Gilles en soutien à la Palestine

Ce rassemblement intervient une semaine après le début d'une nouvelle guerre entre le mouvement palestinien Hamas et Israël. L'attaque surprise le 7 octobre à l'aube du Hamas, depuis la bande de Gaza vers Israël, a coûté la vie à 1.300 Israéliens alors que l'on recense plus de 2.300 victimes dans les rangs palestiniens.

"Le peuple palestinien a besoin de notre soutien inconditionnel. Il doit pouvoir entendre notre voix de façon à ce qu'il ne se sente pas seul dans ce combat", a clamé un homme à la foule. "Les personnes d'Afrique du Nord, du Congo, issues de l'immigration et ici présentes, savent ce qu'est le colonialisme et l'apartheid. Si l'Union européenne est du côté d'Israël, alors nous soutenons le peuple palestinien. Nous sommes fiers de soutenir l'opposition palestinienne et nous ne cesserons de répéter que les Palestiniens ont le droit de se libérer du fascisme, du sionisme, et de l'occupation."