Des centaines d'étudiants mobilisés à l'ULB en soutien aux peuples libanais et palestinien

Des centaines d'étudiants se sont rassemblés jeudi midi sur le campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles (ULB) pour témoigner leur soutien envers les peuples palestinien et libanais, en proie aux offensives et bombardements israéliens. Le mouvement de solidarité inter-cercle de l'ULB pour la Palestine appelle à un cessez-le-feu immédiat.

"Stop à l'impunité d'Israël et au soutien de l'Union européenne et de la Belgique à Israël", ont clamé les étudiants réunis dès 12h00. "La situation est plus qu'urgente, et en tant qu'étudiants, nous avons notre responsabilité", a souligné Lina, étudiante.

Outre le soutien aux civils palestiniens tués depuis octobre dernier à Gaza et plus récemment au Liban, les étudiants condamnent la "criminalisation" du mouvement étudiant de l'ULB en soutien à la Palestine, évoquant les convocations de police reçues par de nombreux étudiants. La Ligue des droits humains et d'autres ONG, dont Amnesty International Belgium, se sont récemment dites alarmées face aux "mesures répressives qui visent le mouvement pro-palestinien en Belgique", rappellent les étudiants.