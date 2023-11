Des équipes spécialisées en santé mentale renforcées aideront la police bruxelloise

Les équipes mobiles de crise spécialisées en santé mentale, qui aidaient déjà la police bruxelloise à prendre en charge les personnes souffrant de problèmes psychologiques, seront considérablement renforcées, a annoncé la Ville de Bruxelles. Un projet pilote de 1,7 millions d'euros par an a été présenté mercredi à la police de Bruxelles, en présence du bourgmestre bruxellois Philippe Close et du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.

"En 2022, nous avons eu plus de 1.600 appels pour des personnes atteintes de troubles psychologiques, soit une augmentation de 24% par rapport à 2020. Ce chiffre ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années", a déploré le chef de corps de la zone Bruxelles Capitale et Ixelles, Michel Goovaerts.

La zone de police de Bruxelles-Capitale a ainsi salué l'initiative du bourgmestre Philippe Close (PS), "qui permettra aux inspecteurs de police de faire appel à des experts lorsque c'est nécessaire", a conclu Michel Goovaerts.

Concrètement, 1,7 millions d'euros seront annuellement alloués au projet, a annoncé Frank Vandenbroucke (Vooruit). Le staff des équipes médicales mobiles sera plus que doublé (passant de 32 ETP à 70 ETP), et leur disponibilité sera bien plus immédiate et effective qu'auparavant pour instaurer une notion de "réaction dans l'urgence", a précisé Vandenbroucke.

Les zones de police Ouest, Nord et Bruxelles-Capitale/Ixelles sont concernées par l'initiative, qui débutera le 15 décembre prochain.