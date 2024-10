Des manifestants dénoncent les déclarations de Georges-Louis Bouchez devant le siège du MR

Plus d'une centaine de personnes ont manifesté vendredi soir, dès 18h00, au départ de la place Marie Janson, dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles, pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et au Liban et contre "l'impérialisme sioniste". Les manifestants se sont ensuite rendus devant le siège du MR afin de dénoncer les récentes déclarations du président du parti, Georges-Louis Bouchez, concernant l'attaque aux bipeurs menée au Liban et attribuée à Israël.