Des milliers de manifestants défilent à Bruxelles pour un cessez-le-feu à Gaza

L'action a été organisée par une coalition d'organisations de la société civile dont l'Association belgo-palestinienne (ABP), le collectif palestinien Beitna, les coupoles francophones et néerlandophones CNCD-11.11.11, l'ABVV/FGTB, Solidaris, Een Andere Joodse Stem (EAJS), l'Union des Juifs progressistes de Belgique (UPJB), Intal et Vrede vzw.

"Plus de 35.000 Palestiniens ont déjà été tués depuis l'attaque perpétrée en Israël par le Hamas il y a un peu plus de sept mois, principalement des femmes et des enfants", rappelle l'organisation. "Plus de 79.000 personnes ont été blessées et plus de 7.000 autres sont portées disparues. Environ 2 millions de personnes ont dû fuir et une grande partie des infrastructures civiles a été complètement détruite".