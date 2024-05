Des sans-papiers aux 20 km de Bruxelles pour briser le tabou autour de la régularisation

Un groupe de personnes en séjour irrégulier participera dimanche à la course des 20 kilomètres de Bruxelles. Ils entendent ainsi briser le tabou qui entoure la question de la régularisation et s'attaquer à la violation de leurs droits.

"Beaucoup de choses sont dites sur nous. Nous serions illégaux et criminels, causerions des nuisances et serions en Belgique uniquement pour profiter du système social", a souligné le groupe de personnes sans-papiers, soutenu par l'ASBL Pigment. "Tout le monde parle de nous, mais jamais avec nous."

Les histoires respectives de fuite et de migration de ces femmes, hommes et enfants de tout âge, "aux niveaux d'études différents, aux ambitions, rêves et talents distincts", semblent "ne pas avoir d'importance", regrette le groupe. Ce dernier explique être souvent voire toujours réduit à des "illégaux" à travers l'œil médiatique et politique, et pointe la violation de leurs droits humains simplement en raison de l'absence d'une carte de séjour.