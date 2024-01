Deux adolescents passent à travers la glace sur un plan d'eau à Bruxelles: deux passantes viennent les secourir

Deux adolescents sont passés à travers la glace dans le marais Wiels à Forest ce vendredi matin. Ils ont pu être aidés par des passantes jusqu'à l'arrivée des services de secours, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

"Ce matin, vers 09h25, un passager d'un train longeant le marais Wiels a signalé à la centrale d'urgence que deux jeunes étaient tombés à l'eau et se trouvaient en difficulté", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des services d'incendie. "Nous avons immédiatement envoyé sur place le matériel et les hommes nécessaires, des plongeurs notamment, et les moyens médicaux, le MUG St-Eli et une ambulance".