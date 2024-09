Deux personnes interpellées après un enlèvement à Saint-Gilles

Dans la nuit du 14 au 15 mai, la police avait été appelée pour une bagarre à Saint-Gilles, au cours de laquelle un témoin avait aperçu une personne se faire embarquer dans un véhicule. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une information judiciaire et la PJF bruxelloise avait pu localiser les deux véhicules impliqués.

Durant cette même nuit, la police de la navigation d'Anvers avait reçu un signalement provenant d'Allemagne au sujet d'une possible prise d'otage avec demande de rançon. Ce signalement avait permis à la PJF d'Anvers d'identifier la victime présumée de l'enlèvement. Les enquêteurs avaient ensuite établi un lien entre les deux affaires.

À la suite du signalement relatif à l'enlèvement et grâce à la localisation des véhicules impliqués dans les faits, trois personnes avaient été appréhendées le 15 mai vers 01h30 dans la région de Marke, en Flandre occidentale. Après avoir été auditionnées, deux d'entre elles avaient été libérées. Le troisième individu avait, lui, été placé sous mandat d'arrêt.

Au terme d'une enquête plus approfondie menée par la PJF de Bruxelles et d'Anvers, la victime de l'enlèvement avait été retrouvée saine et sauve.