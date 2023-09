Encore un peu de patience: à Bruxelles, la remise en service du pont de Buda reportée de plusieurs semaines

L'entrepreneur en charge des travaux de réparation du pont de Buda, percuté par un bateau fin 2022, a annoncé ne pas être en mesure de respecter le délai qu'il avait communiqué précédemment pour une remise en service de l'infrastructure au dernier trimestre 2023, a annoncé jeudi le Port de Bruxelles.

Selon une nouvelle estimation de l'entrepreneur, une remise en service du pont, situé à l'entrée nord du Port de Bruxelles, ne peut pas être envisagée avant avril 2024. D'après le Port de Bruxelles, les causes de ce retard sont multiples. Une étude a ainsi démontré que le tablier du pont (la partie qui accueille la route) doit être complètement renouvelé et ne peut pas être restauré.

Le nombre de rivets à remplacer a été revu à la hausse - on parle de plus de 3.000 rivets - et le temps nécessaire pour recourir à ces techniques anciennes est plus important qu'estimé auparavant.