Environ 250 personnes rassemblées à Bruxelles en soutien à Gisèle Pelicot

Environ 250 personnes, selon les chiffres de la police bruxelloise, se sont rassemblées samedi midi dans la capitale en soutien à la Française Gisèle Pelicot, victime de viols par des inconnus recrutés sur internet par son mari pendant près de dix ans. La manifestation se voulait également une marque de soutien à la fille de Mme Pelicot, Caroline Darian, et plus largement à "toutes les victimes de viol, d'inceste et de violences sexuelles".