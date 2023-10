Environ 400 personnes rassemblées à Bruxelles en soutien à un enfant victime de racisme

Quelque 400 personnes, dont de nombreux afro-descendants, se sont rassemblées sur la place Poelaert à Bruxelles, devant le palais de justice, pour témoigner leur soutien à Mathis, un garçon victime de racisme à l'école, et à la mère de celui-ci, a décompté dimanche le collectif d'associations à l'origine de l'action. Les organisateurs entendaient dénoncer ainsi le racisme structurel et rappeler que l'école doit rester un lieu d'apprentissage et non un lieu de violence raciale.