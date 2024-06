Environ 4.500 personnes rassemblées à Bruxelles lors d'une marche sociale et antifasciste

Quelque 4.500 personnes, selon le chiffre officiel de la police bruxelloise, ont défilé dans les rues de la capitale dimanche après-midi à l'occasion d'une marche "sociale et antifasciste" organisée par la coordination antifasciste de Belgique (CAB).

Aux alentours de 13h30, le cortège s'est élancé sous le son des percussions et des slogans vers la place du Congrès. Après un passage par la rue de la Loi, la foule est attendue vers 15h30 place du Luxembourg, où des concerts et prises de parole sont prévus.

Malgré la pluie, des milliers de manifestants - familles, étudiants, militants et personnes âgées confondues - se sont réunis dès 13h00 au Mont des Arts. "La peste brune est de retour, ne te laisse pas contaminer", "Plus jamais ça", arboraient des pancartes.

"Beaucoup d'entre nous ont été choqués par le résultat des élections du 9 juin dernier, montrant une percée de l'extrême-droite à échelle européenne. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour s'unir face à l'extrême-droite - dont le projet est profondément inégalitaire, raciste et excluant", a souligné l'une des porte-parole de la CAB, Sixtine Van Outryve.

Signifier que la montée de l'extrême-droite "n'est pas inéluctable", c'est donc l'objectif de cette mobilisation qui vise à "s'y attaquer en passant par la construction d'une vraie alternative, sociale, écologique, et démocratique - seule capable de répondre réellement aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain".

La porte-parole de la coordination pointe une stratégie "inquiétante" de banalisation des discours d'extrême-droite. "Face à cette normalisation des propos racistes et fascistes par nos politiciens, rappelons haut et fort le 'plus jamais ça', qui paressait si évident au sortir des régimes fascismes du siècle dernier".