Face à l'occupation étudiante en soutien à la Palestine, l'ULB rappelle ses engagements

Alors qu'une centaine d'étudiants occupent depuis mardi matin un bâtiment sur le campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles pour dénoncer "le génocide en cours à Gaza", l'administration universitaire a déclaré être en discussion avec les représentants du mouvement et a rappelé ses engagements dans ce contexte.

"Comme tout le monde, les membres de l'ULB ont été choqués d'abord par la terrible attaque terroriste du Hamas et la prise d'otages dont ont été et sont encore victimes les populations du sud d'Israël, puis par la réaction militaire israélienne disproportionnée - causant des milliers de morts, des destructions massives d'infrastructures à Gaza et des déplacements de populations aux conséquences dramatiques", a déclaré l'administration dans un communiqué.

Dans ce contexte, l'université rappelle avoir adopté une motion soulignant son "engagement en faveur d'une paix juste et durable, du respect du droit international et de la protection des droits fondamentaux de tous les individus dans la région".