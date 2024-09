Homme tué par balle à Koekelberg: le suspect reste en détention

La victime faisait partie du cercle d'amis des frères Abdeslam et Mohamed Abrini, ainsi que d'Ahmed Dahmani, l'homme qui aurait participé à la fabrication des bombes utilisées à Paris. Lorsque ce dernier a tenté de fuir en Syrie après le 13 novembre, c'est Soufiane El Aroub qui l'a emmené au milieu de la nuit à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas.

Jeudi dernier, vers 22h00, il a été abattu dans un café de la rue Sainte-Anne, à Koekelberg. La police et les services d'urgence se sont rapidement rendus sur les lieux, mais Soufiane El Aroub a succombé à ses blessures sur place.

Les enquêteurs ont pu identifier un suspect, le gérant du café, qui a été interpellé plusieurs heures après les faits. La victime aurait mené la vie dure au gérant au cours des dernières semaines voire mois, en l'extorquant et en semant de temps à autre le trouble dans son établissement. La suite de l'enquête devrait permettre d'en savoir davantage sur les faits exacts et leurs causes.